Sony verbannt Shovelware im PlayStation Store, das Aus für leichte Platin-Trophäen

Ziel hinter dieser Strategie war es, mit möglichsten kleinem Aufwand so viel Geld wie möglich zu verdienen. Die Spiele kosten im Schnitt zwischen 2 und 5 EUR, was den ein oder anderen dazu verleitete einen Blick auf diesen „Müll“ zu werfen, nur um es mal gesehen zu haben. Als zusätzlichen Anreiz ließen sich damit obendrein Platin-Trophäen ungemein leicht verdienen. Damit ist jetzt Schluss!

Die bekanntesten Beispiele sind die Jumping-Games, die auf alle Arten von Lebensmitteln und Objekten angewendet und mit geringstem Aufwand erstellt werden, in dem man praktisch nur die Texturen austauschte. Auch der kuriose Hit My Name ist Majo dürfte in diese Kategorie fallen.

