Fall Guys Staffel 4: Chaos im Weltraum startet in Kürze, erster Trailer

Mediatonic hat heute die ersten Details und einen Trailer zur Season 4 ‚Chaos im Weltraum‚ in Fall Guys enthüllt, die in wenigen Tagen an den Start geht.

Astronauten, außerirdische Invasoren und sogar die mysteriösen Beans In Black werden versuchen, ihre Rivalen in einer intensiven Saison auszustechen, die mit sieben leuchtenden neuen Runden, fluoreszierenden Spielchen, Emotes und vielem mehr ausgestattet ist – und dann wird gefeiert, als wäre es 4041.

Zu den neuen Inhalten gehören diesmal sieben neue Level, Überarbeitung der bestehenden Level, Tonnen neuer Outfits, neue Features und vieles mehr. Auch auf neue Crossover kann man sich freuen, darunter zu Among Us, einschließlich einzigartiger Fähigkeiten.

Die Season 4 ‚Chaos im Weltraum‚ startet am 22. März 2021. Weitere Details zur Season 4 folgen in den kommenden Tagen.