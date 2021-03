Projekt vom Silent Hill-Creator erscheint 2023, bekanntes Gesicht an Bord

Nach dem Aus der Sony Japan Studios haben sich diverse Größen der japanischen Spieleentwicklung zusammengetan und mit Bokeh Game ein neues Studio formiert.

Dazu gehören der Silent Hill– und Gravity Rush-Creator Keiichiro Toyama, ebenso Junya Okura, der Lead Designer von Puppeteer, und Kazunobu Sato (Gravity Rush). Das Projekt steht derzeit noch am Anfang, allerdings könne man schon sagen, dass man einen Multi-Plattform-Release in 2023 anstrebt.

In einem kürzlichen Interview sagte Toyama:

„Wir befinden uns ganz offensichtlich noch in einer frühen Phase, daher können wir noch nicht so viel sagen, aber wir möchten eine Erfahrung erschaffen, die von einer Reihe von Menschen in großem Umfang genossen werden kann. So wollen wir zum Beispiel, dass unser Spiel in asiatischen Städten spielt.“