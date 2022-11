Fall Guys trifft auf Masters of the Universe

Außerdem wird Lizenzinhaber Mattel ein neues Set mit „Masters of the Universe“-Actionfiguren herausbringen, damit die kleinen Krieger überall ausgestellt werden können. Dieses limitierte Multipack enthält Figuren von He-Man, Skeletor, Teela und Battle Cat als Fall Guys-Bohnen in einem handlichen 3,5“- Maßstab.

Während des Events lässt sich He-Mans Schwert der Macht und Skeletors magischen Widderstab ergattern, Punkte sammeln, Herausforderungen abschließen und verschiedene Belohnungen freischalten. „Die Macht von Bohnenskull“ läuft vom 03. bis 07. November . In der Squads-Show werden außerdem in allen Levels Sammelobjekte zum Thema Eternia erscheinen.

What do you think?