Fall Guys und die Guardians of the Globe retten den Blunderdome

Skybound Entertainment enthüllte jetzt, dass ab sofort neue Outfits im Invincible Stil in Fall Guys erhältlich sind. Anlässlich des 20. Jubiläums von Invincible, haben Spieler die Möglichkeit bis zum 10. Januar ihre Bohnen in Kostüme zu hüllen, die den Guardians of the Globe würdig sind.

Invincible wurde von Robert Kirkman und Cory Walker geschaffen, dessen erste Ausgabe am 22. Januar 2003 erschient und auf Anhieb die Kritiker begeisterte. Kurz darauf stieß Artist und Contributing Creator Ryan Ottley zum Team. In seiner 15-Jährigen Laufzeit erschienen nicht nur sage und schreibe 144 Ausgaben, sondern auch mehrere Spin-Off Serien.

2021 erschien die Invincible Animated Series auf Amazon Prime und wurde schnell eine der erfolgreichsten Streaming-Serien des Jahres. Die Serie wurde weltweit für ihren frischen Ansatz des Storytellings gelobt. Mit einer angekündigten zweiten Staffel und neuen, noch unangekündigten Comicbuch Projekten, ist Invincible ein wichtiger Bestandteil der Popkultur, dessen Bekanntheit von Jahr zu Jahr zunimmt.

„Vom Start der Comicserie vor zwanzig Jahren bis zur aktuellen Amazon Prime-Hitserie hat Invincible Millionen von Fans gewonnen und jetzt freuen wir uns darauf, diese Basis dank unserer Integration in Fall Guys noch weiter wachsen zu sehen. Skybound wird dieses Universum im kommenden Jahr weiterhin in unterschiedlichsten spaßigen und interaktiven Wegen zum Leben erwecken. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Zuschauenden, ihre Lieblingscharaktere hautnah zu erleben – zum ersten Mal im Gaming. Dies ist erst der Anfang für Invincible Fans.“ so Dan Murray, Managing Partner of Skybound Games.

Fall Guys X Invincible

Bis zum 10. Januar in Fall Guys verfügbar

Um das zu feiern, kann man sich bis zum 10. Januar auf die nachfolgenden Inhalte in Fall Guys freuen:

Kostüm des Titelhelden Invincible im schönen blau-gelben Spandex

monochromes Omni-Man Oberteil, das mit seinem finsteren Blick in jeder Herausforderung eine Lücke frei macht

Ein Omni-Man Pattern um Spielern den feschen Superheldenanzug zu geben

Ein gewagtes, helles Atom Eve Kostüm – stilsicher und kraftvoll

Außerdem werden von der Serie und den Comics inspirierte Namensschilder und Spitznamen erhältlich sein.

Mehr Informationen zu den Invincible Inhalten in Fall Guys, finden sich auf der offiziellen Fall Guys Webseite.