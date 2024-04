Fallout 4: Das PS5 Upgrade kommt genau zur richtigen Zeit

In wenigen Tagen erscheint das PS5 und Xbox Series X|S Upgrade für Fallout 4, das die Spieler kaum noch abwarten können. Schon jetzt ist das Interesse an dem RPG riesig, wohl auch, weil Fallout 5 noch eine Weile auf sich warten lässt.

Für Fallout läuft es derzeit richtig gut. Befeuert durch die neue Amazon Prime-Serie profitieren fast alle Spiele davon – von Fallout 4, über Fallout Shelter, bis hin zum aktuellen Ableger Fallout 76. Überall möchten die Spieler die Welt von Fallout kennenlernen.

Das zeigt sich in diesen Tagen insbesondere auf dem PC, wo die Spielerzahlen derart in die Höhe schießen, dass manch anderer neuer Release nur davon träumen kann. Selbst die First-Party-Titel von Sony schaffen es nicht, solche Spielerzahlen zu generieren. Ein Blick auf SteamDB zeigt, dass Fallout 4 am gestrigen Mittwoch nach Jahren ein neues Allzeithoch erreicht hat. Über 93.000 konkurrierende Spieler wurden hier gemessen, nachdem diese Zahl über Jahre im Schnitt bei rund 20.000 verharrt hatte. Den absoluten Peak erreicht Fallout 4 damals zum Release mit über 470.000 gleichzeitigen Spielern.

Fallout 4 ist ab dem 25. April für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar

Fallout 4: Das bietet das kostenlose PS5-Update

In wenigen Tagen gibt es auch für PS5 und Xbox Series X|S Spieler einen neuen Grund, sich noch einmal in die Welt von Fallout 4 zu stürzen, wenn das kostenlose Update für die aktuellen Konsolen erscheint.

Neben einigen grafischen Verbesserungen wird das RPG dann mit 60fps spielbar sein, es werden weiteren Verbesserungen im Performance- und den Qualitätsmodus umgesetzt und neue Inhalte gibt es ebenfalls, die einen weiteren Blick auf das Spiel wert sind.

Dazu gehören neue Creation Club Items, wie die Enclave Remnants, welche die Vorkriegsbande The Enclave in die Story von Fallout 4 bringt. Außerdem erwartet die Spieler die neue Quest „Echoes of the Past“, in der sie verhindern müssen, dass die Enklave ihre gefährliche Ideologie verbreitet und im Commonwealth Fuß fasst. Zudem gibt es neue Workshop-Items, die Enclave-Colonel-Uniform, sowie verschiedene Skins und Waffen für eure Rüstung.

Das PS5-Upgrade ist für alle Spieler kostenlos, die bereits die PS4-Version von Fallout 4 besitzen. Optional ist das Spiel bei PlayStation Plus Extra oder als Fallout 4: Game of the Year Edition separat sogar für nur 9,99 EUR erhältlich. Das Upgrade erscheint am 25. April 2024.