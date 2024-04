Kingdom Come: Deliverance 2 für PS5 geleakt, erster Teaser

Die Warhorse Studios werden heute Abend ein neues Spiel ankündigen, hinter dem wie erwartet Kingdom Come: Deliverance 2 steht. Ein Leak zeigt bereits den ersten Teaser und bestätigt die Plattformen.

Gefunden wurde das Video in der Datenbank von IGN, wo ein entsprechender Eintrag für Kingdom Come: Deliverance 2 hochgeladen wurde. Dabei scheint es sich um einen Clip zu handeln, der vor eigenen Videos als Werbung zu sehen ist. Das Video zeigt verschiedene Gameplay-Szenen und schließlich das Game-Logo, was das RPG letztendlich bestätigt.

Kingdom Come: Deliverance 2 Release

Erscheinen wird Kingdom Come: Deliverance 2 für PS5, Xbox Series X|S und den PC, und zwar noch in diesem Jahr. Die Last-Gen-Plattformen gehen diesmal leer aus, was angesichts ihres Alters zu erwarten war.

Offizielle Details zu Kingdom Come: Deliverance 2 werden heute Abend um 20 Uhr erwartet, einschließlich des ersten Trailers usw. Wer einen Blick auf den Leak werfen möchte, findet die entsprechende Datei unter diesem Link.