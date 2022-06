Fallout 76: Expeditions – The Pitt zeigt sich im Story-Trailer & Release

Auf dem Xbox Summer Showcase schießt Microsoft in diesen Minuten mit massig Spielen um sich, die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Dazu zählt auch Fallout 76: Expeditions – The Pitt, die nächste große Erweiterung, zu der man heute den Story-Trailer zeigt.

Fallout 76: Expeditions: The Pitt entsendet die Spieler zum ersten Mal außerhalb der Appalachen. Mit den Expeditionen erwarten sie dann neue Geschichten in Fallout 76, wiederholbare Missionen zu verschiedenen aufregenden Schauplätzen im Fallout-Universum und mehr. Hier gilt es neue Allianzen zu schmieden, neuen Herausforderungen zu stellen, auf neue Gesichter zu treffen und brandneue Belohnungen zu verdienen.

Expeditionen versprechen schließlich wiederholbare Missionen für jeden Spieler, die Belohnungen wie EP, Beute und sogar legendäre Gegenstände einbringen. Obwohl jeder an einer Expedition teilnehmen kann, kann es in The Pitt dabei ziemlich ruppig werden, da hier mindestens ein Level 50 oder höher empfohlen wird.

The Pitt war ursprünglich als DLC für Fallout 3 in Planung, wo die Vault-Bewohner nach Pittsburgh reisten, um die Angreifer auszuschalten, die das ehemalige industrielle Kernland Amerikas terrorisierten. In Fallout 76 setzt man dies mit The Pitt nun fort, wo es jede Menge Monstern zu töten gilt und Roboter, die mit einer Kettensäge gehackt werden müssen.

Das Update umfasst auch mehrere Optimierungen und Verbesserungen für das gesamte Spiel, einschließlich angepasster Ausrüstung für brandneue Bewohner, die zum ersten Mal aus dem Vault heraustreten, wodurch The Pitt hervorragend für alte und neue Spieler geeignet ist, die erst jetzt dazustoßen.

Fallout 76: Expeditions – The Pitt erscheint am 22. September 2022.