In wenigen Tagen erscheint Fallout 76: The Pitt, mit dem das MMORPG noch einmal eine aufregende Wendung nimmt. Damit starten nämlich die Expeditionen, die man heute in einem neuen Video näher vorstellt.

Im neuen Video sprechen Lead Level Designer Craig Bernardo und Senior Quest Designer Chris Marshall darüber, wie die Expeditionen im Spiel funktionieren. Zudem geben sie auch Einblicke in die Entstehung von The Pitt, die Belohnungen im neuen Update und noch viel mehr.

Abseits dessen kehren mit The Pitt die Responder zurück. Dabei handelt es sich um eine neue Generation, die sich zusammengefunden hat, um der edlen Mission der einstigen Fraktion wieder Leben einzuhauchen. Die Responder haben sich im Whitespring-Resort niedergelassen, das sie nun „Die Whitespring-Zuflucht“ nennen. Es gilt tägliche Quests für die Responder abzuschließen, um die Ultrazellen-Batterie des Vertibirds aufzuladen.

Zudem sind damit noch mehr Missionen verfügbar, etwa wenn man mit Vertibird startet und an der Seite von bis zu drei weiteren Teammitgliedern nach The Pitt reist. Dort erwarten die Spieler neue herausfordernde, wiederholbare Missionen.

Als Belohnung winken unter anderem legendäre Ausrüstung, Legendär-Scheine oder Schatzanleihen, diverse Beute und jede Menge EP. Zudem gibt es neue Baupläne und Briefmarken als neue Spielwährung.

Abschließend lohnt sich ein Roadtrip mit Red Rocket, um Pittsburgh, Pennsylvania in all seinem Glanz zu erleben, und zwar auf einem brandneuen Spielbrett namens „Stadt aus Stahl“. Auf eurem Weg durch Saison 10 kann man in den Rängen aufsteigen und jede Menge frischer Belohnungen einsacken, einschließlich der Automatik-Axt und der Gewerkschafts-Powerrüstung.

Weitere Details über Saison 10 und die neuen Belohnungen finden sich im neuesten Community-Kalender. The Pitt selbst startet am 13. September 2022. Natürlich werden damit auch wieder eine ganze Reihe Verbesserungen und Fehlerbehebungen umgesetzt.