W.R.K.S Games hat heute ihren Stealth-Titel Shinobi Rising vorgestellt, der mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht. Der Sidescroller erscheint für PS5, Xbox Series, Switch und den PC.

In Shinobi Rising schlüpft man in die Rolle eines Shinobi, der einen mysteriösen Mord und dessen Geheimnis darum lösen muss, um den Schuldigen hinter dem Tod einer unschuldigen Erbin zu finden. Hierzu begibt man sich auf die Suche nach Hinweisen, muss Rätsel lösen und sich in Stealth-Kämpfen stellen, um seine Ninja-Fähigkeiten gegen Feinde zu meistern.

Dank der Unreal Engine 5 verspricht man eine atemberaubende stilisierte Grafik und eine fesselnde Geschichte. Shinobi Rising nimmt die Spieler dazu mit auf eine großartige Einführung in ein pulsierendes neues Spieluniversum von Katana-Ra.

Shinobi Rising

Shinobi Rising ist das erste Spiel im Katana-Ra-Universum, in dem feudale japanische Inspiration mit futuristischem Cyberpunk verschmelzen. Das gesamte Spiel spielt sich in einer einzigen Nacht ab, in der die Hauptfigur ein Mordgeheimnis lösen und den wahren Schuldigen hinter der Ermordung der jungen Erbin des Kata-Clans finden muss.

Weitere Details und das erste Gameplay zu Shinobi Rising folgt im Oktober. Der Release wird in 2023 angestrebt. Bis dahin kann man einen Blick auf das erste offizielle Artwork werfen.