Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition erscheint für PS5

Ubisoft bereitet die Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition für PlayStation 5, Xbox Series und die Last-Gen Konsolen vor. Das verrät ein Eintrag der amerikanischen ESRB.

Ursprünglich erschien Far Cry 3: Blood Dragon im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360, und zwar kurz vorm Generationswechsel damals. Somit kommen nun auch Spieler der aktuelleren Hardware in dessen Genuss.

Far Cry 3: Blood Dragon versetzt die Spieler in eine Zukunftsvision der VHS-Ära zurück, in der sie die bösen Jungs zur Strecke bringen und die Welt retten müssen. Dazu schlüpft man in die Rolle von Sergeant Rex Power Colt, halb Mensch, halb Maschine – aber zu 100% ein wahrer Amerikaner.

Als Mark IV Cyber-Kommando begeben sich die Spieler auf einen Rache-Feldzug: Sergeant Rex Power Colt muss seinen ehemaligen kommandierenden Offizier samt eines Bataillons von rücksichtslosen Killer-Cyborgs ausschalten – und nichts kann ihn dabei aufhalten.

Far Cry 3: Blood Dragon war damals eher ein Add-On und kein vollwertiges Spiel. Insofern wird es interessant sein zu sehen, wie der Titel zurückkehrt. Denkbar wäre als Bonus in Far Cry 6, das ja bald erscheint.