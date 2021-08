No Man’s Sky – Anniversary Trailer teasert Frontiers-Update an

Heute vor fünf Jahren erschien No Man’s Sky von Hello Games, zunächst mit einem ziemlich holprigen Start, dafür aber mit einem Support, der seinesgleichen sucht.

Um diese aufregende Odyssee zu ehren, hat man ein Anniversary Video veröffentlicht, das noch einmal auf die vergangenen Jahre zurückblickt. Gleichzeitig kündigt man damit das nächste Update Frontiers an.

Zum fünften Jubiläum schreibt Hello Games:

„Heute vor 5 Jahren, am 9. August 2016, begrüßten wir die ersten No Man’s Sky-Reisenden in dem riesigen Universum, das unser kleines Team geschaffen hatte. 16 Updates später reflektieren wir die epische Reise, auf der wir und unsere ständig wachsende Community waren, und geben einen Hinweis darauf, was das 17. Update bereithält. Frontiers erscheint bald!“