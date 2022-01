Far Cry 6 – Details zum Pagan: Kontrolle DLC

In Kürze folgt der zweite DLC Pagan: Kontrolle für Far Cry 6, zu dem Ubisoft heute weitere Details vorgestellt hat.

Diesmal müssen Spieler in die Rolle von Pagan Min schlüpfen, um seine Hintergrundgeschichte zu enthüllten, während man den Pfad der Erlösung betritt. Auf diesem Weg bekämpft man seine Dämonen und bekommt die Gelegenheit, Pagan Min wieder mit seinen Geliebten zusammenzuführen.

Dabei muss in Pagans Verstand, einer verdrehten Welt, die mit Feinden aus der Vergangenheit und mit ikonischen Orten gefüllt ist, überlebt werden. Das Ziel ist es dem Verstand des Bösewichts zu entfliehen.

Im Laufe der insgesamt drei DLC-Veröffentlichungen können die unterschiedlichen Bösewichte verkörpert werden, bei denen die Spieler den Kampf gegen die Schrecken der jeweiligen Psyche hautnah miterleben.

Dies geschieht durch das brandneue Die and Retry-Erlebnis, welches durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen.

Far Cry 6 – Pagan: Kontrolle erscheint in wenigen Tagen für alle Plattformen.