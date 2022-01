HITMAN III – Year 2 Reveal für Donnerstag geplant

IO Interactive ist nach wie vor nicht fertig mit HITMAN III, die für den kommenden Donnerstag das Year 2 Reveal planen.

Soweit man schon verrät, kann man sich auch in diesem Jahr auf neue Elusive Targets freuen, die Enthüllung eines brandneuen Spielmodus und einige Überraschungen, die man mit ersten Gameplay-Szenen präsentiert.

Mit von der Partie ist IOs Community-Manager Clemens, sowie weitere Entwickler von IO, die die rund 15-minütige Show begleiten.

„Erwartet Ankündigungen, Enthüllungen und noch nie gezeigtes Gameplay-Material mit neuen Inhalten, die in die World of Assassination in 2022 kommen.“