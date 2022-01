In Nightmare – Horrortitel erscheint im März, auch für PS5

Das China Hero Project hat den Release-Termin zu ihrem Horrortitel In Nightmare bestätigt, der in diesem März erscheint. Zudem erscheint der Titel nun auch für PlayStation 5.

In Nightmare ist ein Horror-Adventure mit starkem Fokus auf die Erzählung und einerSneak-Action, die man mit verschiedenen Rätseln kombiniert. Darin folgt ihr einem Jungen auf der Suche nach der letzten Hoffnung nach Liebe, der sein eigenes Heil erarbeitet, indem er durch seine Angst navigiert.

„Wenn ein kleines Kind die Auswirkungen einer zerbrochenen Familie und den damit verbundenen Herzschmerz erlebt, entkommt es der Realität in eine dunkle, skurrile Welt, die aus seinen eigenen Erinnerungen erschaffen wurde. Dies versetzt ihn auf seine Reise, um herauszufinden, was wirklich in ihm schlummert.“

In der Realität gelitten hat, verwandelt sich sein früheres Trauma in schreckliche Monster, die ihn in einem ewigen Albtraum halten wollen. Mit Hilfe seines Traumgeistes muss der Junge Wege finden, sich an Feinden vorbei zu schleichen, komplizierte Rätsel zu lösen, seine Angst anzunehmen und die Wahrheit aufzudecken, damit er die von ihm geschaffenen Monster hinter sich und schließlich aufwachen kann.

In Nightmare erscheint am 29. März 2022.