Forever Skies – Survival-Adventure während einer Klimakatastrophe angekündigt

Entwickler Far From Home stellt heute ihr erstes Projekt Forever Skies vor, ein Survival-Adventure, welches zu Zeiten einer Klimakatastrophe spielt.

Ursprünglich als Project Oxygen angekündigt, versetzt auch Forever Skies auf die Erde, die durch ein episches Ereignis unbewohnbar wurde. Giftige Gaswolken bedecken den Himmel und die Erdoberfläche gilt als absolut tödlich. Daher wird man sich die meiste Zeit auch an Bord eines Zeppelin aufhalten, um von dort aus Basen zu bauen, zu forschen, Habitate zu errichten und letztendlich gegen eine noch unbekannte Bedrohung zu kämpfen.

„Die eigentliche Inspiration dafür, wie man die Spielwelt in eine dicke Schicht giftigen Staubs und den Himmel darüber arrangiert, stammt aus verschiedenen Kommentaren von Wissenschaftlern zur Luftqualität in Krakau, Polen“, sagt CEO Andrzej Blumenfeld. „Diese wunderschöne, historische Stadt ist bekannt für ihre Umweltverschmutzung und konkurriert regelmäßig Kopf-an-Kopf mit Orten wie Peking, Delhi oder Lahore. Anscheinend sollten die Bewohner sich über 100 Meter erheben, um Zugang zu atembarer Luft zu erhalten. Diese Idee, die aufgrund der Schwerkraft die Ansammlung einer zunehmenden Menge von Partikeln und giftigen Gasen in Bodennähe, die Menschheit wird in Türme flüchten müssen, war maßgeblich an der Entwicklung des Spiels beteiligt.“