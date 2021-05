Far Cry 6 – Erstes Gameplay in dieser Woche

Ubisoft kündigte heute die Gameplay-Premiere von Far Cry 6 an, die noch in dieser Woche geplant ist. Schon am Freitag gibt es somit den ersten Ausblick auf den neuen Open-World-Titel.

Der Stream dazu startetam 28. Mai ab 18:30 Uhr, während das Gameplay selbst gegen 19:00 Uhr folgt. Zu sehen gibt es dieses natürlich hier bei uns, sowie auf bekannten Kanälen wie Youtube oder Twitch.

Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, der die Fans in die Tiefen einer modernen Guerilla-Revolution auf Yara eintauchen lässt, einem tropischen Paradies, in dem durch die tyrannische Herrschaft unter Präsident Antón Castillo (Giancarlo Esposito) die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Während er danach strebt, seinem Land zu früherem Glanz zu verhelfen, bereitet er seinen Sohn Diego (Anthony Gonzalez) darauf vor, eines Tages in seines Vaters Fußstapfen zu treten. Als Militäraussteiger Dani Rojas, schlüpfen Spieler:innen in die Rolle eines Guerillakämpfers, mit dem Ziel, den Tyrannen zu stürzen und das Land zu befreien.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint Far Cry 6 nach aktuellen Plänen gegen Ende des Jahres.