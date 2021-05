Minecraft Dungeons: Hidden Depths ab heute, Launch Trailer online

Mojang hat den nächsten DLC für Minecraft Dungeons veröffentlicht, der sich diesmal Hidden Depths nennt und sich dazu im Launch Trailer zeigt.

Mit dem neuen DLC ist es an der Zeit, in das tiefe Ende von Minecraft Dungeons zu springen. Eine Scherbe aus der Kugel der Dominanz hat Chaos angerichtet, und es liegt an euch, die Gezeiten von dem gefährlichen Untergrund der Korruption zu befreien. Unter unzähligen verlorenen Schätzen warten unter der Oberfläche neue Waffen, Ausrüstung und Artefakte auf euch.

Inhalte des Hidden Depths DLC:

Drei neue Unterwassermissionen

Eine Mischung aus salzigen neuen Mobs und Feinden

Neue Waffen, Ausrüstung und Artefakte

Zwei neue Skins und ein Baby-Schildkröten-Haustier

Neues Update verfügbar

Neben dem DLC ist natürlich auch ein kostenloses Update verfügbar, das allen Minecraft Dungeons-Spielern neue Inhalte bietet. In der Mischung aus neuen Mobs und Feinden lauern diesmal Raid Captains, ein mächtiger neuer Feind. Sucht dazu die Schlachtzugskapitäne auf und fügt euren Missionen eine neue Stufe der Herausforderung hinzu (aber, was noch wichtiger ist, erntet die Belohnungen).

Parallel dazu ist ab sofort auch das Anniversary Event verfügbar, das bis zum 08. Juni läuft. Schließt währenddessen saisonalen Prüfungen ab, um besondere Belohnungen zu erhalten, darunter eine neue Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe, eine Rüstung und sogar einen Umhang.

Auf dem Missionsauswahlbildschirm werden dazu täglich zwei saisonale Trials angezeigt, die begrenzte Ausrüstungsgegenstände versprechen. Man muss also mehrere Tage spielen, um alle zu sammeln. Schließt sieben dieser Prüfungen während des Events ab, um einen Umhang für Minecraft-Dungeons freizuschalten, der ausschließlich während dieses Events verfügbar sein wird.