Far Cry 6 – Neues Video stellt die Neuheiten der Serie vor

Kurz vor dem offiziellen Start von Far Cry 6 zeigt Ubisoft heute ein weiteres Video zum Shooter, das sich speziell den Neuerungen der Serie widmet.

Angefangen bei der Art, wie man die Story erzählt, über die bislang umfassendsten Individualisierungsmöglichkeiten der Charaktere und Waffen, bis hin zu den neuen Superwaffen und vieles mehr. Hierfür wurden nicht nur bewährte Systeme verbessert, die Fans seit Jahren schätzen, vieles findet sich erst im Detail wieder, was manchmal auch gar nicht so sehr auf den ersten Blick auffällt.

Far Cry 6 wirft euch in eine moderne Guerilla-Revolution auf der Insel Yara, Präsident Antón Castillo danach strebt, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten.

Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Far Cry 6 erscheint in dieser Woche für alle gängigen Konsolen.