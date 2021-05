Far Cry 6 soll Cyberpunk-Desaster vermeiden, man wird alle Versionen zeigen

Um eventuelle Erwartungen nicht zu enttäuschen, möchte Ubisoft ihr neues Far Cry 6 in allen Versionen in den kommenden Wochen zeigen. Damit möchte man vor allem ein Szenario wie bei Cyberpunk 2077 i letzten Jahr vermeiden.

Die kürzliche Gameplay-Präsentation von Far Cry 6 fand auf den aktuellsten Konsolen statt und dürfte demnach auch hohe Erwartungen an den Titel geschürt haben. Dass es den ein oder anderen Abstrich bei den Last-Gen Konsolen geben wird, ist aber auch klar, mit denen man vorab aber reinen Tisch machen wird.

Es werden alle Versionen gezeigt

Laut David Grivel von Ubisoft Toronto wird man definitiv alle Versionen von Far Cry 6 vor dem Release zeigen. Und natürlich wird man auch aus jeder Plattform das derzeit Maximale herausholen. Nähere Details dazu folgen allerdings erst noch.

„In den nächsten Wochen und Monaten werden wir definitiv mehr von den verschiedenen Plattformen zeigen. Was ich sagen kann, und ich kann nicht so viele Details zu Spezifikationen oder ähnlichen Dingen nennen, ist, dass das Spiel sowohl auf der vorherigen Generation als auch auf der neuen Xbox-Serie und PS5-Generation gut läuft.“

Ob man schon jetzt spezifische Probleme mit den Last-Gen Versionen nennen kann, darauf sagte Grivel, dass man sehr sehr Vorsichtig mit diesen Dingen ist, aber schon bald mehr Details und Infos dazu haben wird.

Auf der technischen Seite verspricht man für die aktuellen Konsolen zumindest schon einmal 4K-Auflösung und 60fps, bei denen man auf PS4 und Xbox One wohl Abstriche hinnehmen muss. Generell wird man mit Far Cry 6 aber auf jeder Plattform eine großartige Erfahrung haben, heiß es.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021.