Far Cry 6 – Massig Infos, Chorizo & ein politisches Statement?

Am gestrigen Abend hat Ubisoft eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu Far Cry 6 veröffentlicht, sowie zahlreiche neue Infos zum Open-World Titel nachgereicht. Ein Charakter im Spiel hat dabei die Herzen der Fans sofort im Sturm erobert.

Far Cry 6 entsendet euch diesmal in das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik ein, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Dort schließt ihr euch spannenden Guerillakämpfen an und nehmt an einer Revolution teil, um das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Parallelen zum heutigen und damaligen Kuba, das nach wie vor in einer Diktatur lebt, bleiben da natürlich nicht aus. Dennoch möchte Far Cry 6 kein politisches Statement setzen, wie Narrative-Director Navid Khavari erklärt.

Guerillakämpfe als Inspiration für Far Cry 6

Die Inspirationen für Far Cry 6 waren demnach Guerilla-Kämpfe, die unweigerlich immer mit einer Revolution in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich habe man sich bei Recherchen für Far Cry 6 auch mit Guerilla-Kämpfern unterhalten.

„Wir sind tatsächlich dorthin gegangen, um mit echten Guerillakämpfern zu sprechen, die damals gekämpft haben, und wir haben uns wirklich in ihre Geschichten verliebt,“ so Khavari gegenüber The Gamer.

Gleichzeitig habe man aber auch die Kultur und die Menschen dort schätzen gelernt, weshalb man auch nicht das Gefühl hatte, nun Kuba nachstellen zu müssen. Das Land ist nach wie vor kompliziert, weshalb man auch kein politisches Statement dazu über das Spiel abgeben möchte. Zumal man sich auch von anderen Guerilla-Bewegungen auf der ganzen Welt inspirieren lässt.

Die Antagonisten werden in Far Cry 6 von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert, während man selbst in die Rolle des Ex-Militär Dani Rojas schlüpft, in Yara geboren und aufgewachsen ist.

Rojas wird in die Guerilla-Bewegung verwickelt, während die Brutalität der tyrannischen Herrschaft den Gipfel erreicht und das Feuer der Revolution im ganzen Land entfacht. Spieler können dabei entscheiden, ob sie einen männlichem oder weiblichem Protagonisten spielen wollen. Im Laufe der Story trifft man aber auch weitere faszinierende Charaktere, darunter Clara Garcia, die Anführerin der revolutionären Gruppe Libertad, und Juan Cortez, ein verbitterter Ex-KGB-Spion und Guerilla-Experte. Gemeinsam suchen sie einen Weg, den Tyrannen ein für alle Mal zu stürzen.

Wie man die Story angeht, ist einem dabei selbst überlassen. Laut Khavari kann der Spieler in jede Richtung gehen, sobald sich die Insel für ihn öffnet. Die Erzählung wird sich dahingehend anpassen, egal ob man im Osten kämpft oder in der Hauptstadt. Die Handlungsbögen sind vollständig in die Meta-Story eingebunden. Klassische Nebenquest wird es ebenfalls nicht geben, die dem Spieler als eine Art Operation unter der Bevölkerung eingebunden sind und dessen Bedürfnisse man erfüllen kann.

„Thematisch muss alles in den Sandkasten der Revolution passen, auch wenn die Charaktere nicht unbedingt von der Revolution sprechen. Ihre Existenz und ihr Lebensunterhalt werden davon beeinflusst, daher versuchen wir, die Komplexität einer solchen Situation ans Licht zu bringen.“

Einen Fan Liebling in Far Cry 6 hat das Internet dabei jetzt schon, den kleinen süßen Dackel Chorizo, oder Guapo, dessen Hinterläufe nicht mehr funktionieren und der an einen kleinen Rollstuhl gebunden ist. Die Netzreaktionen sind dabei absolut herzzerreißend, wo einige schreiben, dass sie Chorizo mit ihrem Leben verteidigen würden oder man gegen die gesamte Welt kämpft, nur damit dem kleinen Hund nichts passiert. Andere wünschen sich schon Merchandise zu Chorizo.

I'm not even a dog person and that dog from the #FarCry6 gameplay event this morning melts my heart ❤️



His name is Chorizo 🥺 pic.twitter.com/yrpACWVUMB — Trisha Hershberger (@thatgrltrish) May 28, 2021

Um gegen Antóns Streitkräfte und seine übergreifende Macht anzutreten, steht euch nicht nur Chorizo zur Seite, ihr könnt euch in Far Cry 6 das für Yara typische Improvisationstalent zu Nutze machen und die euch zur Verfügung stehenden Ressourcen einfallsreich nutzen, um Chaos im Regime zu verbreiten.

Ein breites Arsenal an Waffen

Angetrieben von der Kreativität des Improvisationsmeisters Juan Cortez bietet Far Cry 6 ein breites und innovatives Arsenal an anpassbaren, Impro-Waffen und -Werkzeugen. Es stehen diverse Kombinationsmöglichkeiten von einer Motorradmotor betriebenen Minigun bis hin zu einem Zielsuchraketen werfenden Rucksack zur Verfügung. Somit können Spieler ihre inneren Improvisationskünste grenzenlos auskosten und als Dani die Macht einer ganzen Guerilla-Streitkraft erlangen.

Far Cry 6 bietet den Spieler zudem die Möglichkeit, ihr Abenteuer so individuell wie möglich zu gestalten, egal, ob sie lieber schleichend im Verborgenen oder mit Gebrüll und schweren Waffen vorgehen möchten. Neben den Impro-Optionen können ebenfalls traditionelle Waffen sowie neue Reiseoptionen genutzt werden, darunter Pferde, Panzer und verrückte selbst gebastelte Fahrzeuge.

Far Cry 6

Spieler können die riesige, vielfältige Open-World voller Dschungel und verwahrloster Städte entweder als Einzelspieler oder im zwei-Spieler-Koop-Modus erkunden. Es ist die bisher größte Open-World in der Far Cry-Serie, wie Lead-Gameplay-Designer David Grivel ergänzt. Diese ist vollgepackt mit Sehenswürdigeiten, Points of Intrest, Außenposten, Basen und vieles mehr. Zudem hat man für jede Menge Aktivitäten darauf gesorgt.

„Uns war es wichtig, dass man viel und auch die richtigen Inhalte habt. Also verschiedene Arten von Missionsaktivitäten und manchmal sogar Minispiele, wie man im Video gesehen hat. Dominos kann man zum Beispiel in den Guerillacamps spielen.“

Als Mitglied der Revolution müsst ihr allerdings Pläne für die Rekrutierung von Soldaten und das Sammeln von Ressourcen aus versteckten Guerillalagern steuern. Während Antóns Streitkräfte die Lüfte, Straßen und die Seewege kontrollieren, müssen die Spieler sich in der Welt zurechtfinden und als echter Guerillakämpfer beweisen, um jeden Angriff gegen das Regime erfolgreich zu gewährleisten.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021.