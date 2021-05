Far Cry 6 – Gameplay-Premiere ab 18:30 Uhr hier live

Wie angekündigt, wird Ubisoft ab 18:30 Uhr das erste Gameplay zu Far Cry 6 präsentieren, auch wenn Szenen daraus bereits im Netz gelandet sind.

Far Cry 6 ist erneut ein Open-World-Ego-Shooter, der die Fans diesmal in die Tiefen einer modernen Guerilla-Revolution auf Yara eintauchen lässt. Vor euch liegt ein tropisches Paradies, in dem durch die tyrannische Herrschaft unter Präsident Antón Castillo (Giancarlo Esposito) die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Während er danach strebt, seinem Land zu früherem Glanz zu verhelfen, bereitet er seinen Sohn Diego (Anthony Gonzalez) darauf vor, eines Tages in seines Vaters Fußstapfen zu treten. Als Militäraussteiger Dani Rojas, schlüpfen Spieler in die Rolle eines Guerillakämpfers, mit dem Ziel, den Tyrannen zu stürzen und das Land zu befreien.

Brachiale Waffen im Paradies

Die ersten Gameplay-Szenen werfen Blick auf die brachialen Waffen, darunter eine explosive Armbrust, automatische Gewehre oder einen Raketenrucksack, die alles in Schutt und Asche legen. Hervorgehoben werden außerdem die beeindruckenden und atmosphärischen Umgebungen des tropischen Paradies, die mit den Oldtimern echten Retro-Charme versprühen. Ebenso rückt hier die gefährliche Wildnis in den Mittelpunkt, die ebenfalls zu eurem Feind wird.

Dank der neuen Konsolen hat sich Far Cry 6 natürlich auch technisch enorm weiterentwickelt, das schon jetzt einen fantastischen Eindruck hinterlässt. Abschließend gibt es ein paar Story-Shots zu sehen, bevor der Trailer endet.

Far Cry 6 erscheint gegen Ende des Jahres für die gängigen Konsolen.