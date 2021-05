Necromunda: Hired Gun – CGI-Trailer zum nahenden Release

Um einen weiteren Vorgeschmack auf Necromunda: Hired Gun zu bekommen, zeigt Focus Home Interactive heute einen CGI-Trailer, der die dunkelsten Gegenden im Warhammer 40.000 Universum vorstellt.

Die Tiefen der Stadt sind der Zufluchtsort für den Abschaum der Gesellschaft: Gangs, Gesetzlose und natürlich Kopfgeldjäger, die nicht nur das schnelle Geld im Blick haben, sondern auch zur Legende werden wollen.

Als Kopfgeldjäger müssen Spieler in dieser Utopie der Gewalt die Tools in ihrem tödlichen Waffenarsenal beherrschen, um ihre Aufträge zu meistern. In Hired Gun wird einem jedoch nichts geschenkt – Kämpfe und Verfolgungen stellen auch den besten Kopfgeldjäger auf eine harte Probe.

Eure Waffenkammer ist dazu prall gefüllt. Euer Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Euer Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während ihr euch an euren Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst.

Necromunda: Hired Gun erscheint am 01. Juni 2021.