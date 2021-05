Dying Light 2 mit Raytracing, 60fps & Crossplay?

Zu Dying Light 2 sind möglicherweise neue Infos bekannt, die Techland so bisher nicht erwähnt hat. So kann man sich wohl auf Raytracing, 60fps und plattformübergreifendes Spielen freuen.

Das jedenfalls sagt der offizielle Microsoft Store, wo Dying Light 2 mit entsprechenden Features getaggt wurde. Darin werden technische Angaben zur 4K Auflösung, 60+fps, Raytracing und Cross-Platform-Play erwähnt. Diese Angaben gelten natürlich erst einmal nur für die Xbox-Version, weshalb auch die angegebene Dateigröße von 60Gb wohl nicht auf PlayStation zutrifft. Hier sind die Spiele meist kleiner.

Interessanterweise zielt Dying Light 2 schon jetzt auf ein USK-18 Rating ab, wie die bereits erfolgte ESRB Prüfung suggeriert. Dort wurde der Titel bereits mit folgender Beschreibung durchgewunken:

„Die Spieler verwenden provisorische Schwerter, Macheten und Rohre, um Feinde zu zerhacken und aufzuschlitzen; Schäden führen oft zu Zerstückelung und Enthauptung. Große Blutspritzereffekte treten auf, wenn Gegner getroffen werden; große Blutflecken verbleiben in der Umwelt. Das Spiel enthält einige anzügliche Dialogmaterialien (zB „Into Bondage, are you…Too Bad. Das Centerfold dieser Ausgabe ist…schmerzhaft sexy“; „Seltsam, weil ich dachte, ich kenne alle Frauen hier. Und ich meine von innen nach außen“; „…ich bekomme die ganze P*ssy“; „Ich habe deinen Arschlöchern ein Kompliment gemacht.“). In einer Sequenz ist eine weibliche Figur zu sehen, die einen Mann in ihr Schlafzimmer führt, bevor die Szene schwarz wird. Die Wörter „f ** k“ und „c ** t“ sind im Spiel zu hören.“