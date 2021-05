Dying Light 2 – Gameplay-Showcase, Release & Collector’s Edition enthüllt

Techland hat einen umfassenden Gameplay-Showcase zu Dying Light 2 veranstaltet, sowie die finalen Release-Infos enthüllt. Diese wurde zwar schon zuvor heute geleakt, ein paar extra Infos sind dennoch zu erwarten.

Der Release von Dying Light 2 ist demnach für den 07. Dezember geplant, als gerade noch so im versprochenem Release-Jahr 2021. Obendrauf wurde die bereits vermutete Collector’s Edition bestätigt, sowie weitere Sondereditionen, die mit einem Steelbook ausgestattet sind.

Parallel dazu bringt man wohl die Dying Light: Platinum Edition auf den Weg, die erstmals wohl auch offiziell in Deutschland erscheint. Diese umfasst das Hauptspiel, die Erweiterung The Following, sowie sämtliche DLCs.

20 Jahre nach Harran

Zum Spiel heißt es heute in einem Update, dass 20 Jahre vergangen sind, seitdem die Menschheit gegen das Virus verloren hat. Die letzte Zuflucht der Menschen liegt inmitten einer gnadenlosen, infizierten Welt, die in ein modernes Mittelalter zurückgeworfen wurde. Inspirationen bezog man dazu unter anderem aus realen Ereignissen, in denen ganze Ziviliationen oder Nation untergegangen sind.

Hier durchsuchen tagsüber Banditen, Mitglieder verschiedener Fraktionen und hungernde Überlebende die Straßen nach nützlichen Ressourcen oder nach jemandem, von denen sie etwas stehlen können – zur Not auch mit Gewalt. Bei Nacht hingegen durchstreifen die Infizierten die Straßen, sobald sie ihre dunklen Verstecke verlassen, um Jagd auf die Lebenden zu machen.

Man selbst schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, ein infizierter Überlebender, dessen größte Herausforderung es sein wird, in dieser brutalen Welt seine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Mit seiner außergewöhnlichen Wendigkeit und seinen Fähigkeiten im Kampf ist man ein mächtiger Verbündeter und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, in einer Welt, die euch hinter jeder Ecke nach dem Tod trachtet. Mit der Möglichkeit Orte zu betreten, in die sich sonst niemand wagen würde, sowie seinen einzigartigen Skills, könnt ihr scheinbar als einziger Veränderung in dieser verfallenden Metropole herbeiführen.

Dying Light 2 erscheint weltweit am 07. Dezember für PlayStation 5, PS5, Xbox und PC.