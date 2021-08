Far Cry 6 – Umfassende Gameplay-Eindrücke aus dem Open-World-Shooter

Im Zuge einer Xbox Series X Präsentation wurden heute umfassende Gameplay-Szenen aus Far Cry 6 veröffentlicht.

In dem über eine Stunde langem Video geht Narrative Director Navid Khavari auf verschiedenen Aspekte ein, inkl. dem Hund Chorizo, der es schon zum Fan-Liebling geschafft hat, Guapo das Krokodil, oder dem Hahn Chicharrón, die alle einzigartige Talente haben, um euch bei der Revolution zu unterstützen.

Der Gameplay-Showcase spielt in der Region El Este und verspricht obendrauf spannende Kämpfe mit improvisierten Resolver-Waffen und mächtigen Supremo-Rucksäcken. Ebenso gibt es einen Blick auf die Waffenanpassung und viele brutale Macheten-Takedowns.

In Far Cry 6 erleben Spiele Kämpfe, die sie in die moderne Guerilla-Revolution verwickeln. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis.

Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfen im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021.