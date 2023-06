Fate/Samurai Remnant hat ein Release-Datum

Zudem lässt sich hier die Stadt Edo erkunden, in der Reihenhäuser, Samuraisitze und Bordelle nebeneinander liegen. Auf den Straßen wimmelt es von Menschen, und die Charaktere mit ihrem typisch japanischen Touch erwachen zum Leben. Während der Spieler der Geschichte folgt, kann er mit verschiedenen Charakteren und Tieren in der Stadt interagieren, eine Vielzahl von Gebieten erkunden und sich zahlreichen Herausforderungen stellen.

Fate/Samurai Remnant setzt den epischen Gralskrieg der Serie im vierten Jahr der Keian-Ära im Japan der Edo-Zeit fort. Mehrere Jahrzehnte sind seit dem Ende der letzten blutigen Ära vergangen, und während sich die Menschen endlich des Friedens und der Ruhe erfreuen, bahnt sich ein Kampf zwischen sieben Paaren von MASTERS und ihren SERVANTS an, während sich in den Schatten das „Waxing Moon Ritual“ entfaltet.

In der Fate-Reihe kämpfen Paare aus MASTERS und heroischen Geistern – auch SERVANTS genannt – in einer Reihe von „Holy Grail Wars“ gegeneinander. Das siegreiche Duo erhält am Ende ein uraltes Artefakt, das Wünsche erfüllt.

Koei Tecmo hat das Release-Datum zu Fate/Samurai Remnant am 29. September bestätigt, ein neues Action-RPG, das von Omega Force, TYPE-MOON und Aniplex Inc. entwickelt wird.

