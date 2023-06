Indiane Jones bleibt der PS5 ebenfalls vorenthalten, Xbox Exklusivität bestätigt

Dieses nicht so ganz unwichtige Detail hat Bethesdas Senior Vice President of Global Marketing & Communications heute unter Eid in der Verhandlung zur FTC-Klage bestätigt. Gleichzeitig bestätigt Hines dort, dass Indiana Jones ursprünglich auch für PlayStation 5 geplant war, nach der Übernahme durch Microsoft aber sofort abgesägt wurde. Nach Starfield ist dies der zweite große Titel, den man von einer PlayStation-Plattform abzieht.

