FIFA 22 ab heute im Early Access spielbar

EA gewährt ab heute den Early Access-Zugriff auf FIFA 22, mit dem ihr die Simulation für einen begrenzten Zeitraum vor dem Release spielen könnt.

Voraussetzung dafür ist lediglich ein EA Play Abo, das man testweise für 99 Cent ausprobieren kann, natürlich inkl. dem sofortigen Zugriff auf FIFA 22. Wer davon Gebrauch macht, kann den Titel bis zum endgültigen Release am 01. Oktober für maximal 10 Stunden spielen. Im Anschluss werden all eure Fortschritte und Trophäen natürlich übertragen und ihr könnt da weitermachen, wo ihr zuletzt aufgehört habt.

Dank Powered by Football bringt FIFA 22 das Spiel noch stärker an die Realität heran, mit grundlegenden Gameplay-Verbesserungen und Innovationen in allen Modi. Diese sorgen für noch mehr Konstanz zwischen den Pfosten, mit überarbeiteten Torhütern, die auf der wichtigsten Spielposition mit noch mehr Ruhe agieren.

Explosive Sprints

Hinzu kommen die neue Ballphysik, der explosive Sprint und die neuen Offensivtaktiken, mit denen du die volle Kontrolle über die Spielweise deines Teams übernehmen kannst. Im Karrieremodus kannst du deinen Club erschaffen, ihn an die Spitze führen und deine Fußballträume ausleben. In Volta Football könnt ihr euch zudem im umgestylten Kleinfeld-Gameplay für dein Flair belohnen lassen. Erlebt dabei neue Spielvarianten und Spielfortschritte in jeder einzelnen Saison. PS5 spezifische Feature hatte EA bereits hier zusammengefasst.

In FIFA Ultimate Team feiern anschließend einige der legendärsten Spieler ihr Comeback als FUT Heroes, und dank einer umgestalteten Wettkampfstruktur kannst du dein Können noch leichter gegen andere Spieler zeigen. Egal wie du spielst, genieße überall absolute Authentizität, mit über 17.000 Spielern, mehr als 700 Teams und mehr als 30 Ligen, darunter die UEFA Champions League, die CONMEBOL Libertadores und die UEFA Europa Conference League.

Eine Demo zu FIFA 22 wird es auch in diesem Jahr nicht geben, so dass der Early Access-Zugriff die idealste Gelegenheit darstellt.