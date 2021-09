FIFA 22 – Das sind die verbesserten PS5 Features

Mit FIFA 22 und mehr Erfahrungen bei den PS5 spezifischen Features werden diese noch einmal verfeinert. Ob 3D Audio, haptisches Feedback oder HyperMotion-Gameplay – in allen Bereichen verspricht man ein noch aufregendes Erlebnis.

Der DualSense-Controller wird auch in FIFA 22 wieder ausgereizt, bei dem sich die adaptiven Trigger auf „die Auswirkungen von Ausdauer“ auswirken, während das haptische Feedback „die Wucht eines harten Tacklings oder eines Lattentreffers vermittelt“.

„Dieses Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter und simulieren mit dem haptischen Feedback sogar das Gefühl des im Netz einschlagenden Balls. Hier spürst du, wie die Kraft des Schusses am Netz zerrt, und erlebst jeden Treffer in FIFA 22 noch mitreißender und intensiver.“ PlayStation Blog

Zusätzlich kommt das haptische Feedback wieder in Zweikämpfen, bei Remplern, Paraden und Schüssen zum Einsatz. Die adaptiven Trigger und dessen Widerstand erhöht sich zudem auf Dauer, was das Sprinten immer schwerer macht.

Auch 3D Audio kommt in FIFA 22 nicht zu kurz, wodurch Rufe eurer Teamkollegen noch präziser geortet werden können, wenn zum Beispiel die Kamera bei einem Perspektivwechsel die Ränge entlangfährt. Wie bei echten Fußballspielen in den größten Arenen wird so eine noch authentischere Atmosphäre abgebildet.

Abschließend wird das Hyper-Motion Gameplay erwähnt, das man wie folgt beschreibt:

„Im Gegensatz zum herkömmlichen optischen MoCap, welches eine kleine Anzahl an Teilnehmern in einer vorgefertigten Umgebung festhält, können wir mit HyperMotion Advanced 11v11 Match Capture alle 22 Spieler in adrenalingeladenen Spielsituationen erfassen. Den Input von HyperMotion haben wir direkt genutzt und mit Machine Learning kombiniert, um 4.000 neue Animationen für FIFA 22 zu entwickeln. Das Ergebnis ist die authentischste, flüssigste und realistischste Fußballerfahrung überhaupt.“

FIFA 22 erscheint am 01. Oktober 2021.