FIFA 23 – Deep Dive zu den Pro Clubs & VOLTA Football

EA präsentiert heute ein weites Deep Dive zu FIFA 23, das sich diesmal den Pro Clubs und VOLTA Football widmet.

In diesem Zusammenhang betont man, dass man über diese bedien Modi gemeinsam sprechen muss, da sie so entwickelt wurden, um sie gemeinsam Freunden zu spielen und die Erfahrung darin zu teilen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass man in den Pro Clubs ein authentisches Fußballerlebnis hat und in VOLTA ein entspanntes Erlebnis, in dem alles passieren kann.

Dazu ergänzt man:

„Dieses Jahr haben wir Funktionen entwickelt, die die Erfahrungen von Pro Clubs und VOLTA FOOTBALL näher zusammenbringen, sodass man unabhängig davon, wie man selbst und seine Freunde an einem bestimmten Tag spielen möchte, Fortschritte machen kann. Erklimmt man die Ränge in Pro Clubs oder kämpft man in den Partyspielen in VOLTA Arcades gegeneinander. Man wird Fortschritte machen, wenn man Zeit mit seinen Freunden in FIFA 23 in den beiden Modi verbringen möchte. Wir bringen auch ein Live-Service-Element in die Pro Clubs durch gemeinsame Saisonfortschritte in Pro Clubs und VOLTA FOOTBALL, um das ganze Jahr über neue Inhalte für Ihren Avatar zu verdienen und freizuschalten.“

In FIFA 23 kann man seinen Virtual Pro somit auf mehr Arten denn je verbessern. Den vollständigen Beitrag dazu gibt es wie gewohnt auf der offiziellen Webseite.