Rumbleverse startet mit Playground & Duo-Modus

Zum Start von Rumbleverse, dem neuen Free-2-Play Erlebnis von Iron Galaxy und Epic Games, kann man sich auf zwei neue Spielmodi freuen, die man heute bestätigt hat – Playground und Duo-Modus.

Im Duos-Modus gilt es genauso schnell zu sein wie im Solo Brawler Royale, aber mit einem Twist. Hier startet man nur mit acht Plätzen für seine Stats und weniger Maximaler Health. Außerdem hat man keinen Zugriff auf das Superstar-Comeback-System, dafür erhält man zusätzlichen Maximalen Health und Stat-Plätze, wenn euer Partner stirbt und man ist nicht sofort KO. Zudem hat man die Möglichkeit, seinen Partner wiederzubeleben, wobei eure Gegner alles dafür werden, um dies zu verhindern.

Kommunikation und Teamwork sind im Duo-Modus die entscheidenden Faktoren für einen Sieg. Man muss sich gegenseitig helfen, wenn Gegner angreifen, man muss Team-Kombos eurer Träume erschaffen und somit seine Fans begeistern.

Rumbleverse

Der Playground-Mode

Wer lieber auf eigene Erkundung losziehen möchte, für den ist der Playground-Modus interessant. Hier können verschiedene Trainings-Module in den unterschiedlichen Nachbarschaften aufgesucht werden, um sich auf das Spiel vorzubereiten, ganz nach seinem eigenen Tempo.

Der Playground lässt sich ebenfalls mit einem Freund zusammen erkunden, mit ihm trainieren oder sogar gegeneinander antreten. Dazu gibt es einen speziellen Kampfmodus inkl. Trainingseinheiten und Lektionen, die in acht Themen aufgeteilt sind, um so für den Ernstfall in Rumbleverse gewappnet zu sein.

„Hier könnt ihr jeden einzelnen Special-Move im Spiel, jede Waffe und alle Verbrauchsmaterialien finden. Und alle respawnen! Probiert alles so viel aus, wie ihr wollt. Oder bringt einen Freund mit und ihr könnt euch zu Fuß Rennen in der weiten offenen Stadt liefern. Spielt auf eure eigene Art!“

Los geht es in Rumbleverse am 11. August, dem am 18. August die Season One folgt, einschließlich Battlepass, Rewards, Accessoires und vielem mehr.