Rumbleverse startet zusammen mit Season One im August

Die Season One von Rumbleverse startet am 18. August 2022. Dann wird es auch einen Kampfpass geben, mit dem sich hartgesottene Rumbler zusätzliche Belohnungen für ihre Umkleide verdienen können.

„Es ist alles bereit für den Rumble, also haben wir beschlossen, dass wir keinen Early Access brauchen: Am Veröffentlichungstag wird das Spiel für alle kostenlos sein – und für jede Person verfügbar, die die Muckis hat, es herunterzuladen. Duos werden unterstützt, also nimm einen Freund oder eine Freundin mit, damit du Rückendeckung hast. Wir wissen, dass du schon lange im Team kämpfen möchtest!“

