skate. erscheint als Free-2-Play Titel, neue Videoserie gestartet

Wie man in der ersten Episode von The Board Room ankündigt, erscheint skate. als Free-2-Play Titel voraussichtlich im nächsten Jahr. Allerdings betont man gleich, dass skate. nicht auf eine Pay-2-Win Mechanik ausgelegt ist oder man irgendwelche Inhalte hinter einer Paywall verstecken wird. Ebenso verzichtet man auf Loot-Boxen. Finanzieren wird sich der Titel über Mikrotransaktionen vergleichbar mit Apex Legends, bei denen man Cosmetics etc. erwerben kann. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Community eng miteinander verbunden bleibt.

What do you think?