FIFA 23 Demo Trial für PS5 verfügbar, für 99 Cent schon jetzt loslegen

Offiziell erscheint FIFA 23 am 30. September 2022. Mit der EA Play Trial kann man allerdings schon jetzt loslegen, und das besonders günstig.

Die EA Play Trial erlaubt einen 10-stündigen Zugriff auf die Vollversion, also genug Zeit, um sich einen Eindruck von FIFA 23 zu machen. Zum ersten Mal können Fans damit unter anderem auf die Barclays FA Women’s Super League und die Division 1 Arkema als Frauenvereinsmannschaften zugreifen.

Mit HyperMotion2 werden in FIFA 23 zudem doppelt so viele Daten erfasst, um neue Funktionen, einschließlich des Frauenfußballs, freizuschalten. Dedicated Advanced 11v11 Match Capture wurde verwendet, um ein 11-gegen-11-Frauen-Match in voller Intensität zu filmen, und liefert Animationen im Spiel, die die Bewegungen der Spieler realistischer als je zuvor darstellen, um nur einige Highlights des diesjährigen Ablegers zu nennen.

Das EA Play Abo gibt es aktuell für 99 Cent im PlayStation Store, also die ideale Gelegenheit, um FIFA 23 noch vor dem Release spielen zu können. Wichtig ist, dass man das Abo rechtzeitig kündigt, falls nicht mehr gewünscht.

Im Anschluss einfach die Produktseite von FIFA 23 im PlayStation Store aufrufen und die Trial-Version laden.

FIFA 23 Ratings der Fußballerinnen

Passend zur Demo Trial hat EA außerdem die Ratings der besten Fußballerinnen veröffentlicht. Damit bekommt man einen genauen Einblick in das, was sie mit der Integration des Frauenklub- und -Nationalmannschaftsfußballs in FIFA 23 erwarten können. Dazu gehören auch die authentischen Headscannings aller Women’s Super League- und Division 1-Frauenmannschaften sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien/Neuseeland 2023, die als Update nach der Markteinführung erscheinen wird.

Folgend die Top-25-Spielerinnen in FIFA 23: