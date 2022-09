The Last of Us Day – Erster Trailer zur HBO-Serie, Wallpaper & mehr

Naughty Dog und Sony feiern heute den jährlichen The Last of Us Day, zu dem man einige Highlights vorbereitet hat. Den Anfang macht der erste Trailer zur kommenden HBO-Serie, die 2023 startet. Hierzulande wird die Serie bei Sky zu sehen sein.

Die Serie spielt rund 20 Jahre nach der Beinaheauslöschung der modernen Welt. Joel – gespielt von Pedro Pascal (The Mandalorian), ein hartgesottener Überlebender, wird engagiert, um Ellie – gespielt von Bella Ramsey (Game of Thrones), ein 14-jähriges Mädchen, aus einer unterdrückerischen Quarantänezone zu schmuggeln.

Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, da beide die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind. Damit erlebt man die Story des original The Last of Us.

„Wir fühlen uns geehrt zu sehen, wie diese Aufregung für das Franchise wächst und fast ein Jahrzehnt später stark bleibt. So viele von euch haben geteilt, wie sehr die Serie sie beeinflusst hat, und es ist ein großes Privileg zu wissen, dass The Last of Us weiterhin bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang findet,“ schreibt Naughty Dog auf dem eigenen Blog.

The Last of Us Day 2023

Ansonsten kann man sich heute auf ein neues Artwork freuen, das Naughty Dog in Form eines Wallpapers zur Verfügung stellt und an das jüngste Remake angelehnt ist.

Das Artwork stammt von David Blatt, der seit Jahren in der The Last of Us-Community aktiv ist und immer wieder entscheidende Arts zu The Last of Us Part I illustrierte. Die aktuellste Arbeit lässt sich unter diesem Link in verschiedenen Formaten herunterladen.

Abschließend verweist man auf den Community-Aufruf, ihre besten Eindrücke aus dem Remake via Twitter zu teilen. Diese Werke findet man unter diesem Link.

Naughty Dog selbst arbeitet derzeit an einem Multiplayer-Projekt, das im The Last of Us-Universum spielt und voraussichtlich 2023 enthüllt wird.