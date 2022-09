The Last of Us TV-Serie startet in Deutschland bei Sky, lokalisierter Trailer

Fans von The Last of Us können aufatmen und den Start der TV-Serie hierzulande bei Sky erleben. Ein lokalisierter Trailer wurden ebenfalls veröffentlicht.

Von HBO produziert, ging man ohnehin davon aus, dass erneut Sky die Streaming-Rechte in Deutschland erhält. Das ist nun ganz offiziell, wie der Streaming-Anbieter bestätigt. Als Starttermin wird das kommende Jahr genannt, in dem die Serie auch im Orignal bei HBO zu sehen sein wird.

Amsonsten geht man noch einmal die Story ein, die in der TV-Serie aufgegriffen wird und die weitestgehend dem ersten Spiel entspricht. Diese spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Der Hauptdarsteller Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird schon bald zu einer brutalen und emotionalen Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.

The Last of Us Series

The Last of Us Cast im Überblick

Dazu verspricht man eine hochkarätige Besetzung, bestehend aus „The Mandalorian“-Star Pedro Pascal, Bella Ramsey („Game of Thrones“, „His Dark Materials“), welche die Rolle von Ellie einnimmt. Hinzu kommen Gabriel Luna („True Detective“) als Tommy, Anna Torv („Mindhunter“) als Tess und die britische Schauspielerin Nico Parker („The Third Day“) als Sarah, Murray Bartlett („The White Lotus“) als Frank, Nick Offerman („The Resort“) als Bill, Storm Reid („Euphoria“) als Riley und Merle Dandridge („The Flight Attendant“) als Marlene, Jeffrey Pierce („Castle Rock“) als Perry, Lamar Johnson („Your Honor“) als Henry, Keivonn Woodard als Sam, Graham Greene („The Green Mile“) als Marlon, Elaine Miles („Ausgerechnet Alaska“) als Florence sowie Ashley Johnson („Blindspot“) und Troy Baker („American Dad“).

Produziert wird die Serie von Craig Mazin (“Chernobyl”) zusammen mit Neil Druckmann (The Last Of Us Videospiel), der das Drehbuch geschrieben hat und als Executive Producer fungierte.