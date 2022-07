FIFA 23 – Juventus Turin kehrt als Verein zurück

„Wir freuen uns, unser tiefes Engagement für den italienischen Fußball durch diese exklusive Partnerschaft mit Juventus zu bekräftigen“, sagte David Jackson, VP of Brand bei EA SPORTS FIFA. „Dieser phänomenale Klub bedeutet uns und unseren Fans so viel und wird es EA SPORTS ermöglichen, weiterhin die authentischsten und umfassendsten interaktiven Fußballerlebnisse zu liefern, die in FIFA 23 und darüber hinaus möglich sind.“

Dušan Vlahovic bewies in den letzten Jahren zudem mit einer außergewöhnlichen Torquote, dass er einer der besten jungen Stürmer der Welt ist und wird zum ersten Mal als Spieler in der breiten Liste prominenter Botschafter in EA SPORTS FIFA 23 vertreten sein.

