FIFA 23 – Kooperation mit Marvel für FUT Hereos angekündigt

EA Sports und Marvel haben eine spezielle Kooperation in FIFA 23 angekündigt, mit der neue FIFA Ultimate Team (FUT) Heroes den Rasen betreten. Jeder FIFA World Cup-FUT-Hero erhält so eine unvergessliche Karriere im Verein und in der Nationalmannschaft zum Start des World Cup-Spielmodus einen Werteboost.

Die Zusammenarbeit umfasst auch weitere Deko-Items zu den Heroes-Fanlieblingen, die als von Marvel inspirierte Helden verewigt wurden, darunter Choreos, Trikots, Bälle und mehr. Darüber hinaus wird es demnächst ein Online-Marvel-Heroes-Comicbuch sowie von Marvel verfasste Biografien geben. Später erscheint auch eine limitierte physische Auflage davon.

FIFA 23 Marvel Kooperation

FIFA 23 setzt in diesem Jahr auf eine bahnbrechende HyperMotion2-Next-Gen-Gameplay-Technologie, die jeden Moment auf dem Rasen auf ein ganz neues Niveau bringt, und vieles mehr. Mit 300 individuellen Lizenzpartnern, mehr als 19.000 Profis, 700 Teams, 100 Stadien und über 30 Ligen aus aller Welt ist FIFA 23 der Ort, an dem die Fans in legendären Wettbewerben wie der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der UEFA Europa Conference League, der Premier League, der Bundesliga, der LaLiga Santander, der CONMEBOL Libertadores und der CONMEBOL Sudamericana antreten können.

Spieler, welche die EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition bis zum 21. August vorbestellen, erhalten neben diversen anderen Ingame-Vorteilen auch ein zeitlich begrenztes FIFA World Cup-Hero-Item.

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022.