FIFA-Marke – Take Two äußert sich zur möglichen Übernahme

Jetzt, wo klar ist, dass sich die Wege der FIFA und EA trennen werden, steht die Lizenz zur neue Verwendung frei. Ein potenzieller Interessent könnte dabei Take Two sein, die anlässlich des aktuellen Quartalsbericht darauf angesprochen wurden.

Warum genau EA die FIFA Lizenz aufgibt, ist bisher nicht bekannt, vermutet werden jedoch zu hohe Gebühren, die man nicht mehr bereit ist zu zahlen. Die FIFA hingegen erklärte, dass man nach neuen Partnern Ausschau halten wird, die zukünftig neue Spiele unter dem Namen FIFA entwickeln.

Take Two als aussichtsreichster Kandidat?

Mit einem ohnehin schon großen Sport-Label wäre Take Two ein interessanter Partner, der sich die Lizenz obendrein auch leisten könnte. Auf direkte Nachfrage scheint hier jedoch noch nichts in Planung zu sein, worüber man sprechen kann, dennoch sucht man immer nach Wegen, um sein eigenes Portfolio weiter auszubauen.

Auf Nachfrage von IGN sagte Take Two in dem Punkt:

„Wir sind definitiv daran interessiert, unsere Möglichkeiten im Sport zu erweitern, und die FIFA hat eine großartige Marke und einen unglaublichen Einfluss, aber wir haben keine aktuellen Pläne, über die wir sprechen könnten. […] Wir freuen uns auf den Ausbau unseres Sportgeschäfts und haben im Moment nicht viel mehr zu sagen.“

Im Grunde wird also nur nicht darüber gesprochen, ob potenzielle Verhandlungen im Gange sind, was allerdings auch die übliche Vorgehensweise in solchen Fällen ist. Take Two wäre vermutlich aber wohl der aussichtsreichste Kandidat, wenn es darum geht, die FIFA-Serie fortzusetzen, insbesondere da diesen eine Fußballsimulation im eigenen Portfolio noch fehlt.

Die FIFA verspricht bislang jedenfalls, dass man auch weiterhin das bestmögliche Fußball-Erlebnis abliefern möchte, das sich die Fans wünschen. Vorerst erscheint in diesem Jahr noch FIFA 22, während EA ab 2023 unter dem Namen EA Sports FC weitermachen. Wie schnell darauf ein neues FIFA-Spiel folgt, von wem auch immer, ist bisher unklar.