Cyberpunk Edgerunner feiert Premiere auf der Netflix Geeked Week

CD Projekt und Netflix arbeiten derzeit an der Anime-Serie Cyberpunk Edgerunner, die im Juni während der Netflix Geeked Week ihre Premiere feiert.

Cyberpunk Edgerunner wurde bereits 2020 angekündigt und erzählt in zehn Episoden eine eigenständige Geschichte über den Versuch eines Street Kids, in einer von Technologie und Körpermodifikationen besessenen Stadt der Zukunft zu überleben. Weil er alles verlieren könnte, entscheidet er sich dazu, ein Edgerunner zu werden — ein gesetzloser Söldner, auch als Cyberpunk bekannt.

Für die Produktion zuständig ist das japanische Animationsfirma Studio Trigger, die mit ihrem markanten, dynamischen Stil die Welt von Cyberpunk zum Leben erwecken. Mit dabei ist außerdem Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) als Regisseur der Serie und Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), sowie Creative Director Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), Character Designer Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) und Yuto Kaneko (Little Witch Academia). Das Drehbuch stammt in dem Fall von Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) und Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).

Während der Netflix Geeked Week, die vom 06. bis zum 10. Juni stattfindet, gibt man einen Ausblick auf kommende Shows, plus diverser Panels, Diskussionen und mehr. Mit dabei sind außerdem Resident Evil, das ebenfalls im Juni startet, The Witcher, Cuphead und viele weitere.

Einen kleinen Vorgeschmack darauf liefert der offizielle Trailer.