Take Two plant zahlreiche Remaster in den kommenden Jahren

Publisher Take Two und seine ganzen Tochter-Unternehmen wie Rockstar Games planen in den kommenden Jahren zahlreiche Neuauflage zu veröffentlichen. Im aktuellen Quartalsbericht werden mindestens acht Titel aus dem bestehenden Portfolio erwähnt, die bis 2025 erscheinen werden.

Neben den üblichen Wasserstandsmeldungen zu GTA V oder Red Dead Redemption 2, sowie den kommenden Release-Titeln, wird man an der Strategie von Neuauflagen festhalten. Insgesamt 8 Titel wird man hier noch einmal sehen, die jedoch nicht explizit genannt werden.

Vermutet wird aktuell eine native PS5 und Xbox Series-Version von Red Dead Redemption 2, ebenso das original Western-Epos, immer noch im Gespräch wäre die Rückkehr von Bully, sowie auch GTA IV als potenzieller Kandidat. Zwischendurch wurde außerdem einmal die Midnight Club-Serie erwähnt.

Den Großteil der Entwicklungsressourcen legt man bei Take Two allerdings auch weiterhin auf Premium-Titel, einschließlich der Veröffentlichung von The Quarry im Juni, Marvel Midnight Suns im Laufe des Jahres und die ganzen 2K Sports-Titel wie WWE, NBA usw. Nicht zu vergessen der Release von GTA VI in den kommenden Jahren. Bis 2025 erscheinen hier stolze 24 Titel im Premium-Segment.

Zwischendurch plant man zusätzlich kleinere Projekte, wobei hier das neue Tale from the Borderlands erwähnt werden, das man als Mid-Core einstuft und die entlang der ganz großen AAA-Titel erscheinen.

Ankündigungen zu den geplanten Neuauflagen erfolgen dann von Zeit zu Zeit und auf entsprechenden Events.