Prime Matter und Entwickler Brass Token veröffentlichen in diesem Herbst ihr Horror-Adventure The Chant für PS5, Xbox Series und den PC. Die ursprünglich angekündigten Last-Gen Versionen wurden dafür eingestampft.

In The Chant sucht man eigentlich nach Frieden, Ruhe und Erleuchtung und sucht dazu eine idyllische und abgelegene Insel auf. Doch die dunkle Seite der Spiritualität durchbricht hier die Grenzen der Normalität und man begegnet einer Vielzahl ätherischer Schrecken, die entfesselt werden, nachdem ein ritueller Gesang schrecklich schief geht und ein Portal zu einer Alptraumdimension namens The Gloom geöffnet wurde.

Diese Dimension ernährt sich von negativer Energie und treibt euch und alle anderen in den Wahnsinn, indem sie Ängste und Befürchtungen ausnutzt und sie als interdimensionale Kreaturen manifestiert. The Chant nimmt die Spieler so mit auf eine Reise des psychedelischen Horrors, wie man ihn noch nie zuvor erlebt hat.

Vor dem Angesicht dieser Bedrohung scheint dennoch nicht alles verloren. Als Spieler geht man hier den Geheimnissen eines New-Age-Kults der 1970er Jahre auf den Grund und lüftet gleichzeitig seinen Geist, seinen Körper und seine Seele. Ziel ist es, die Auswirkungen des Gesangs umzukehren und zu vermeiden, für immer in The Gloom gefangen zu sein.

The Chant erscheint diesen Herbst.