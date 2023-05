Final Fantasy 16 wird eine komplette Erfahrung: Aktuell keine DLCs geplant

Wir haben keine Ahnung, ob sich die Leute in Valisthea und Clives Geschichte verlieben werden und mehr von der Welt und den Charakteren sehen wollen […] Wir wollen zwar immer DLCs oder Spinoffs oder solche Dinge in Betracht ziehen, bei denen man mehr über das Spiel erfahren kann, aber zuerst wollen wir sehen, ob die Spieler auf der ganzen Welt wirklich mehr von Valisthea und Clive sehen wollen, und dann diese Entscheidung treffen.

In weniger als einem Monat startet Final Fantasy 16 auf der PS5. Der neue Ableger des legendären JRPG-Reihe setzt im Vergleich zu den direkten Vorgängern wieder auf ein High-Fantasy-Setting und kann dabei in ersten Anspielsessions absolut überzeugen. Entwickelt wird das ganze von Square Enix und Unit III, die zuletzt am MMO-Teil Final Fantasy 14 Online gearbeitet haben. Während die Entwicklung dort darauf ausgerichtet war, die Welt und Charaktere regelmäßig um neue Geschichten zu erweitern, ist das bei FF16 anders. Dort sind aktuell noch gar keine DLCs geplant.

