Dead Island 2 erreicht nächsten Meilenstein, Soundtrack kostenlos verfügbar

Neben seiner Arbeit am Soundtrack und der Instrumentalmusik von Dead Island 2 verfügt Williams auch über Erfahrung in den Bereichen Waffendesign und filmische Spezialeffekte. Seine lebenslange Leidenschaft für alles, was mit Horror zu tun hat, ist die treibende Kraft hinter seiner kreativen Arbeit.

Bereits am Launch-Wochenende konnte man über eine Million Kopien von Dead Island 2 absetzten, die sich seitdem auf nunmehr 2 Millionen Einheiten verdoppelt haben. Das dürfte vor allem den überwiegend sehr guten Reviews zu verdanken sein, die aus Dead Island 2 einen echten Überraschungs-Hit in diesem Jahr machten.

What do you think?