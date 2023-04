Dead Island 2 – 1 Million Slayer unterwegs & Milliarden Zombies zerhackt

Nicht nur die Verkaufszahlen von Dead Island 2 können beeindrucken, auch die ersten In-Game Statistiken stehen dem in Nichts nach. Darunter befinden sich insgesamt 11 Millionen gespielte Stunden, 28 Millionen Mal mussten Spieler schon ins Gras beißen, 45 Millionen Zombies wurden in zwei Hälften geschnitten, 756 Millionen verloren Zombies ihre Gliedmaßen und ganz oben in der Liste stehen 1,1 Milliarden getötete Zombies.

What do you think?