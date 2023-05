RIDE 5 – Erste Gameplay-Szenen aus dem New-Gen Only Racer

Weitere Informationen zu den vielzähligen Neuerungen in RIDE 5 erläutert Paolo Bertoni, Producer von RIDE 5 bei Milestone, in einem ausführlichen neuen Beitrag auf dem offiziellen RIDE-Videogame-Blog .

Die Physik wurde ebenfalls verbessert, mit mehr anpassbaren Parametern und höherer Genauigkeit, während die Gegner des Spielers von einer künstlichen Intelligenz mit mehreren Aggressivitätsstufen gesteuert werden, was sich in mehr oder weniger offensiven Überholmanövern widerspiegelt.

