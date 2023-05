Aggressive Cloud-Pläne – Sony will scheinbar Microsoft gegenübertreten

Zu den Cloud-Plänen gehört unweigerlich aber auch PlayStation Plus , dessen Wachstumspläne man weiter vorantreiben wird. Auch wenn die Userzahlen an sich etwas stagnieren, verzeichnet Sony einen großen Wechsel vom Basis-Angebot zu den Stufen Extra und Premium, die unter anderem das Cloud-Gaming beinhalten.

Im Grunde hat Sony schon ein bestehendes Cloud-Gaming-Geschäft, das jedoch weitaus weniger genutzt wird, als das traditionelle Spielen auf der PS5 usw. Gerüchteweise befindet sich ein neues Handheld als Q-Lite in Entwicklung, das eine Cloud-Technologie zwischen der PS5 und dem Handheld nutzt, um seine Spiele überall erleben zu können. Mit einer Vorstellung des besagten Handheld wird in den nächsten Monaten gerechnet.

„Cloud-Gaming hat viel Aufmerksamkeit erregt. Die Technologie wird von grundlegender Bedeutung sein, damit wir oder jeder andere diesen Trend nutzen kann. Wir haben – leider ist heute nicht der richtige Tag für mich, diese Pläne offenzulegen – aber wir haben einige ziemlich interessante und ehrgeizige Pläne, um unsere Initiativen in [der Cloud] zu beschleunigen, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.“

