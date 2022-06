Final Fantasy VII: Rebirth – Part III Entwicklung gestartet, Statement von Nomura

In der vergangenen Nacht wurde nicht nur erstmals Final Fantasy VII: Rebirth enthüllt, dem zweiten Part des Remake Projekt, auch der dritte Part befindet sich aktuell schon in Entwicklung.

Das hatte Creative Director Tetsuya Nomura bereits am Rande der Ankündigung erwähnt, dem jetzt noch ein ausführlicheres Statement zum Stand der Entwicklung allgemein folgt. Diese macht generell gute Fortschritte, so dass man die gesetzten Timelines einhalten kann, auch wenn die einzelnen Episoden parallel entwickelt werden.

Hier sagt Nomura:

„Wie im Broadcast erwähnt wurde, werden derzeit vier Final Fantasy VII-Projekte parallel entwickelt. Obwohl jeder der vier Titel eine andere Rolle spielt, sind sie alle durch die hochwertigen Darstellungen der Welt und der Charaktere von Final Fantasy VII miteinander verbunden. Als jemand, der an der Entwicklung jedes einzelnen Originaltitels beteiligt war, verstehe ich die Vision und die Gedanken hinter jedem einzelnen Projekt sehr gut und bin nun aktiv in den Entwicklungsprozess aller vier Titel eingebunden.“

War Final Fantasy VII Remake anfangs noch etwas holprig unterwegs, gingen die Dinge mit Rebirth laut Nomura recht zügig voran, was so auch für Part III zu erwarten ist.

„Die Entwicklung von Final Fantasy VII: Rebirth ging von Anfang an zügig voran, und meines Erachtens gab es noch keinen anderen Titel dieser Größenordnung, bei dem alles schon vor Produktionsbeginn so gut miteinander verknüpft war. In der Tat haben einige Teile der Entwicklung des dritten Titels bereits begonnen, und ich habe auch Treffen mit dem Entwicklerteam angesetzt, um das Projekt abzuschließen.“

Square Enix