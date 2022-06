CoD: Vanguard & Warzone – Season 4: Mercenaries of Fortune enthüllt

Activision und Treyarch haben die Details zur Season 4: Mercenaries of Fortune in Call of Duty: Vanguard und Warzone enthüllt, die am 22. Juni startet.

Die Season 4 umfasst die neue Karte Fortune’s Keep, Updates für Caldera, zusammen mit neuen Multiplayer-Inhalten und der Rückkehr der klassischen rundenbasierten Zombies in Shi No Numa. Auf Fortune’s Keep kämpft man diesmal auf einem Schlachtschiff auf der Vanguard Multiplayer-Karte USS Texas 1945 oder waten durch die Sümpfe von Shi No Numa, um die klassischen rundenbasierten Zombies zu erleben.

Warzone: Season 4 Highlights

Neue Karte: Fortune’s Keep. Erwartet eine brandneue Warzone Resurgence Battle Royale-Karte, die von High Moon Studios entwickelt wurde, mit atemberaubenden Ausblicken und unentdeckten Schätzen.

Caldera-Updates auf der ganzen Insel. Von der Rückkehr von Storage Town bis hin zu austrocknenden Flussbetten verändert Raven Software das gewohnte Caldera.

Gepanzerter SUV, neuer Contract und mehr. Neue Tools, Ziele und Feature-Updates für Warzone werden neue Strategien erfordern, die für das persönliche Meta eures Trupps in Betracht gezogen werden müssen.

Drei Warzone-Karten: Fortune’s Keep, Rebirth Island und Caldera existieren nebeneinander, alle kostenlos über die regelmäßige wöchentliche Playlist-Rotation.

USS Texas 1945 zum Launch

Im Multiplayer wird zum Launch die neue Karte USS Texas 1945 verfügbar sein, welche die Spieler herausfordert, auf einem Offshore-Schlachtschiff zu kämpfen, das für spannende Langstreckengefechte an Steuerbord und Backbord und viel Nahkampf inmitten seiner vielen engen Innenräume ausgelegt ist. Hierbei handelt es sich um eine Neuinterpretation der U.S.S. Texas-Karte aus Call of Duty: WWII, die von den weißen Klippen von Dover in die Gewässer um Caldera verlegt wurde.

Im Mid-Season Update folgt dann Desolation – eine kleine bis mittelgroße Karte in einem dichten, von Zerstörung übersäten Dorf an einen pazifischen Horchposten. Große Berge und eine weite Landschaft verschlingen hier die Umgebung, während man sich um das zentrale Gebäude und entlang seiner Befestigungen am Bach kämpfen.

Die vollständige Übersicht der neuen Season 4-Inhalte kann man auf der offiziellen Webseite nachlesen.